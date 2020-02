Stand Umbria a Borsa turismo Milano

L'Umbria protagonista alla Bit, Borsa internazionale del turismo di Milano, in programma dal 9 all'11 febbraio. Lo stand, gestito da Sviluppumbria (Pad/Hall 3-stand C72/C76), ospiterà quindici operatori tra alberghi, agenzie di viaggio, agriturismi e consorzi, che incontreranno un pubblico di 43 mila persone e 1.500 buyer provenienti da oltre 60 Paesi.

La Fiera - spiega la Regione - conferma le aree tematiche Bit4Job, lo spazio dedicato al recruiting per il settore turistico; BeTech, con focus sul digitale, la tecnologia e le startup del settore; I love Wedding, con tutti i servizi per coppie di futuri sposi e planner, oltre al Mice Village, lo spazio interamente dedicato alla Meeting Industry.

Per l'assessore regionale al Turismo Paola Agabiti l'obiettivo della partecipazione è di "rafforzare sempre di più, anche in questo modo, il trend positivo già registrato per gli arrivi e le presenze, tanto di turisti italiani che stranieri".