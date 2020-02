Numero verde Regione per coronavirus

La Regione ha attivato il numero verde gratuito 800 63 63 63 che, a partire dalle 8 dell'8 febbraio, "sarà a disposizione dei cittadini umbri per avere informazioni sull'infezione da coronavirus e sulle modalità di trasmissione". Lo ha annunciato l'assessore alla Salute, Luca Coletto. "Tramite il Nus (Numero unico sanità) sarà operativo sette giorni su sette, dalle 8 alle 20, mentre nelle ore serali e di notte è previsto un rimando al numero verde gratuito (1500) del Ministero della Salute" ha aggiunto.

L'assessore ha rassicurato i cittadini informando che "sul territorio regionale i protocolli stabiliti e i percorsi e le modalità di presa in carico dei casi di infezione o dei sospetti, risultano adeguati e che la situazione generale è sicuramente sotto controllo e senza particolari segnali che possano far presagire un'evoluzione di pericolosità".