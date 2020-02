Farmacia informano su coronavirus

Anche le farmacie dell'Umbria sono impegnate per una corretta informazione sul fenomeno del coronavirus. Per questo hanno affisso locandine e messo a disposizione degli utenti materiale informativo. "E' infatti necessario rassicurare i cittadini, senza però trascurare l'invito ad osservare le opportune norme igieniche per contrastare il contagio" spiega Federfarma regionale.

"Il ruolo delle farmacie è fondamentale anche per mettere a freno la disinformazione che si può creare in situazioni delicate come queste" spiega il presidente del sindacato dei farmacisti Augusto Luciani. "Ci teniamo a dare le giuste informazioni - aggiunge - proprio per evitare ogni forma di inutile psicosi".