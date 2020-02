Psicologo, virus minaccia oltre oggettivo

"La natura della malattia, legata al contagio e al virus, nemico invisibile e potenzialmente pericoloso, rende il tema particolarmente minaccioso per le persone al di là della portata oggettiva. Gli aspetti psicologici non possono essere trascurati": lo sottolinea David Lazzari, presidente dell'Ordine degli psicologi dell'Umbria e membro dell'esecutivo nazionale. "Come tutti i fenomeni umani - spiega all'ANSA -, anche il coronavirus ha aspetti psicologici".

