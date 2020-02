Pasqui incontra i sindaci del Trasimeno

(ANSA) - CASTIGLIONE DEL LAGO (PERUGIA), 6 FEB - La fine dei lavori in atto all'ospedale di Castiglione del Lago e alla Casa della salute di Città della Pieve, e le prospettive di sviluppo per la sanità del territorio, soprattutto per quanto riguarda i servizi di prossimità, sono stati al centro degli incontri che il commissario straordinario della Usl Umbria 1 Silvio Pasqui, insieme al direttore sanitario Teresa Tedesco e al direttore amministrativo Doriana Sarnari, ha tenuto con i sindaci del distretto del Trasimeno.

Per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione, i cantieri di Castiglione del Lago e Città della Pieve stanno andando avanti a ritmi serrati e si pensa di rispettare il cronoprogramma per arrivare a garantire il miglioramento di tutti i servizi presenti.

"Per quanto riguarda Castiglione del Lago - ha spiegato il commissario Pasqui - la nostra intenzione è quella di potenziare la medicina come servizio di prossimità per i cittadini e di implementare la chirurgia con la day e week surgery multidisciplinare".