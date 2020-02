Paolucci, su Faist serve mobilitazione

(ANSA) - PESCARA, 6 FEB - Dura presa di posizione e interpellanza del capogruppo regionale PD Silvio Paolucci sull'amara sorpresa che ha riguardato i lavoratori della Faist della zona Industriale di Cerratina a Lanciano, i quali ieri si sono trovati di fronte a due Tir pronti a trasferire le linee di produzione a Perugia, senza alcun preavviso.

"È urgente attivare immediatamente un tavolo di confronto regionale - avvisa Silvio Paolucci - Per questo presenterò un'interpellanza al Governo regionale. Siamo di fronte a una decisione irresponsabile, per questo chiediamo all' Assessore regionale Fioretti di muoversi in fretta condividendo un percorso con le parti sociali. Va inoltre condivisa la problematica della FAIST con la Regione Umbria. Intervenire è un'esigenza, perché 16 lavoratori rischiano il licenziamento, inaccettabili le giustificazioni legate a una logica di mero risparmio territoriale: si taglia in Abruzzo per risparmiare in Umbria, senza dare voce alle ragioni del territorio".