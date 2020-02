De Fino, impegno per punti nascita Usl 2

(ANSA) - TERNI (PERUGIA), 6 FEB - "Stiamo mettendo in campo tutte le misure possibili per favorire l'ingresso di nuovi specialisti in Pediatria per garantire la piena operatività del dipartimento Materno-Infantile e dei punti nascita dei presidi ospedalieri di Foligno, Spoleto ed Orvieto". Lo ha detto il commissario straordinario dell'azienda Usl Umbria 2, Massimo De Fino.

"Non intendiamo nascondere le criticità che derivano principalmente dalla carenza di specialisti, con conseguente difficoltà a reperire nuove professionalità in grado di colmare le carenze di organico nei reparti - ha spiegato - ma assicuriamo il massimo impegno per garantire risposte concrete in tempi rapidi".

La carenza di specialisti ospedalieri in Pediatria è avvertita in tutto il Paese. L'azienda Usl Umbria 2 sta affrontando il problema con l'attivazione di diversi istituti contrattuali.