Stanno bene umbri rientrati da Wuhan

(ANSA) - PERUGIA, 4 FEB - Stanno bene e non presentano sintomi riconducibili al coronavirus i cinque umbri rientrati ieri da Wuhan con gli altri italiani (una sessantina) a bordo di un volo speciale organizzato dal Governo italiano e attualmente in osservazione al campus olimpico della Cecchignola. Lo ha appreso l'ANSA da fonti che stanno seguendo la situazione.

Gli umbri, come tutti gli altri, vengono costantemente monitorati da personale specializzato. Rimarranno alla Cecchignola per 15 giorni, il tempo massimo previsto di incubazione del virus. (ANSA).