Morto Luciano Gaucci

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Luciano Gaucci, a lungo presidente del Perugia tra gli anni '90 e 2000, è morto oggi a Santo Domingo. Lo apprende l'ANSA in ambienti calcistici. Gaucci, che aveva 81 anni, era andato inizialmente nella Repubblica Dominicana per sfuggire ad accuse di bancarotta fraudolenta in conseguenza del fallimento del club umbro. Dopo aver patteggiato ed usufruito di un indulto era rimasto nell'isola dei Caraibi: era da tempo malato gravemente.

Dei suoi 81 anni, Luciano Gaucci, morto oggi a Santo Domingo, tanti li ha passati nel Perugia calcio. Ben quattordici - dal 1991 al 2005 - alla guida della squadra umbra, trascinata dalla serie C all'Europa. Luciano Gaucci, l'uragano come era soprannominato, è diventato famoso per le sue sfuriate e i suoi colpi di mercato, con giocatori ingaggiati in tutto il mondo. Il giapponese Nakata e Saadi Gheddafi su tutti. Ma Gaucci è stato anche il presidente che ha lanciato nel calcio che conta tanti allenatori. Su tutti Serse Cosmi, chiamato a guidare i grifoni in serie A nel 2000 e che poche settimane fa è tornato sulla panchina del "suo" Perugia. In 14 anni di presidenza ha scritto tante storie che lo legano alla città umbra e non solo. Perché nella sua era biancorossa ha portato allo stadio Curi campioni del calibro di Materazzi, Grosso, Gattuso e Allegri, tutti diventati giganti del pallone. La storia della sua presidenza è stata condivisa, gradualmente, con i figli Alessandro e Riccardo. Il 2005 l'ultimo anno targato Gaucci, quando il Perugia fu escluso dal campionato di B per problemi economici e una nuova amministrazione ripartì dalla C1.