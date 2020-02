Gaucci, condoglianze Ternana Calcio

(ANSA) - TERNI, 1 FEB - Supera la rivalità calcistica e campanilistica il lutto per la morte dell'ex presidente del Perugia Calcio, Luciano Gaucci: in una nota il presidente Stefano Bandecchi, il vice presidente Paolo Tagliavento e la Ternana Calcio tutta esprimono "le loro più sentite condoglianze alla famiglia Gaucci". Inoltre "ricordano con stima il momento storico passato dal Perugia Calcio nell'era della sua presidenza; momento importante per la città di Perugia e per l'Umbria tutta".

"Pur nella grande rivalità che contraddistingue le due società - si legge ancora nella nota - riconosciamo i meriti sportivi che il Perugia Calcio ha avuto grazie a Luciano Gaucci".