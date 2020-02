Gaucci: 14 anni alla guida del Perugia, dalla C all'Europa

(ANSA) - PERUGIA, 01 FEB - Dei suoi 81 anni, Luciano Gaucci, morto oggi a Santo Domingo, tanti li ha passati nel Perugia calcio. Ben quattordici - dal 1991 al 2005 - alla guida della squadra umbra, trascinata dalla serie C all'Europa. Luciano Gaucci, l'uragano come era soprannominato, è diventato famoso per le sue sfuriate e i suoi colpi di mercato, con giocatori ingaggiati in tutto il mondo. Il giapponese Nakata e Saadi Gheddafi su tutti.

Ma Gaucci è stato anche il presidente che ha lanciato nel calcio che conta tanti allenatori. Su tutti Serse Cosmi, chiamato a guidare i grifoni in serie A nel 2000 e che poche settimane fa è tornato sulla panchina del "suo" Perugia.

In 14 anni di presidenza ha scritto tante storie che lo legano alla città umbra e non solo. Perché nella sua era biancorossa ha portato allo stadio Curi campioni del calibro di Materazzi, Grosso, Gattuso e Allegri, tutti diventati giganti del pallone.

La storia della sua presidenza è stata condivisa, gradualmente, con i figli Alessandro e Riccardo. Il 2005 l'ultimo anno targato Gaucci, quando il Perugia fu escluso dal campionato di B per problemi economici e una nuova amministrazione ripartì dalla C1. (ANSA).