Coronavirus, monitoraggi alla Stranieri

(ANSA) - PERUGIA, 1 FEB - "Prosegue l'azione di monitoraggio sanitario e assistenza intrapresa sin dall'inizio del mese di gennaio dai vertici dell'Università per Stranieri di Perugia nei confronti della comunità studentesca di nazionalità cinese.

Costante è peraltro il raccordo tra Ateneo e operatori sanitari cittadini in ordine ad eventuali controlli clinici sui nuovi iscritti ai corsi provenienti dall'estero.

Il flusso studentesco della Stranieri è dunque in questo senso costantemente filtrato, al fine di garantire alla comunità degli iscritti e alla cittadinanza le maggiori garanzie di tutela". Lo riferisce una nota dell'Ateneo.