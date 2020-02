Cordoglio Comune Perugia per Gaucci

(ANSA) - PERUGIA, 1 FEB - Il sindaco e l'amministrazione comunale di Perugia esprimono "il più sentito cordoglio per la improvvisa scomparsa di Luciano Gaucci".

"Apprendiamo con dispiacere la notizia della scomparsa di Luciano Gaucci - si legge in un comunicato - a cui è legata una parte importantissima della storia del Perugia Calcio, una storia che si intreccia con la vicenda complessiva della città di Perugia. A Luciano Gaucci sono legati fatti e ricordi significativi, nonché risultati sportivi importantissimi. Con la sua presidenza ha risollevato le sorti calcistiche del Perugia portandolo a traguardi di grande rilievo, la semifinale di Coppa Italia, la partecipazione alla Coppa Uefa e la vittoria della Coppa Intertoto. Il suo ricordo resterà immortale nella memoria dei perugini e dei tifosi del Perugia Calcio". "Ci stringiamo con affetto attorno ai figli Alessandro e Riccardo - conclude il comunicato - ed a tutta la famiglia Gaucci per la scomparsa di un personaggio che tanto ha dato alla nostra città".