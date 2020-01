Squarta-Pace, più valore ai 'cammini'

Una mozione sulla "valorizzazione e la disciplina dei cammini paesaggistici e degli itinerari di pellegrinaggio in Umbria" è stata depositata dai consiglieri regionali Marco Squarta ed Eleonora Pace (Fratelli d'Italia) per "impegnare la Giunta" a "realizzare specifiche campagne di comunicazione" sulla Via di Francesco". "L'obiettivo - spiegano - è di rendere ancora più conoscibile l'itinerario e incrementare così i flussi turistici da ogni parte del mondo".

Squarta e Pace, "sulla scorta dei censimenti già fatti", chiedono all'Esecutivo di "attivarsi per un riordino unitario e organico della normativa sulla promozione e valorizzazione dei cammini nella loro totalità e degli itinerari turistico-culturali, anche ai fini di una maggiore definizione dell'autenticità degli stessi oltre che per una più incisiva capacità di promozione e attrazione delle componenti turistiche".