Rubesco Riserva 2015 2/o miglior rosso

Il Rubesco Riserva Vigna Monticchio di Lungarotti è il secondo miglior vino rosso d'Italia. A decretarlo è la classifica "Top 100" dei rossi italiani di Gentleman, il periodico di Class Editori, ottenuta dall'incrocio delle sei più autorevoli guide enologiche 2020 del Belpaese (Gambero Rosso, Vitae, Bibenda, Veronelli, Cernilli e Maroni).

Il millesimo 2015, preso in considerazione dalla graduatoria, conquista così il secondo posto a pari merito con il Solaia 2016, entrambi preceduti dal Sassicaia 2016 che si piazza sul gradino più alto del podio. Per il Rubesco Riserva Vigna Monticchio si tratta della terza medaglia consecutiva nelle ultime tre edizioni della Top 100 rossi italiani di Gentleman.

Per Chiara Lungarotti, ad dell'omonimo Gruppo, "il riconoscimento è la riprova della grande evoluzione qualitativa del nostro Cru, portabandiera del terroir umbro e, in particolare, della piccola zona Doc di Torgiano in tutto il mondo".