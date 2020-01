Pasqui (Usl 1) incontra sindaci Assisano

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 31 GEN - Le assunzioni dell'ospedale e il futuro della residenza protetta sono stati gli argomenti trattati dal commissario straordinario della Usl Umbria 1 Silvio Pasqui, insieme al direttore amministrativo Doriana Sarnari e al direttore sanitario Teresa Tedesco, durante un incontro con i sindaci dell'Assisano.

In particolare è stata puntata l'attenzione sulla carenza di anestesisti. "Stiamo cercando di assumere persone anche a tempo indeterminato per coprire i posti vacanti. E' chiaro che, nel caso in cui ci siano dei posti vacanti, va privilegiata l'emergenza. Anche per quanto riguarda la cardiologia stiamo per bandire un concorso. Sulle assunzioni - ha detto il commissario Pasqui - non metteremo vincoli fino a richiamare in servizio i pensionati fino a richiamare in servizio i pensionati sotto i 70 anni".

Un altro problema che è stato affrontato nel corso della riunione sono le lunghe liste di attesa per l'endoscopia digestiva.