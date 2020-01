Saldo positivo per numero imprese Terni

Sono 21.939 le imprese registrate nel 2019 alla Camera di commercio di Terni, 240 in più rispetto all'anno precedente. Considerando il numero di quelle che hanno chiuso i battenti nello stesso periodo (1.114) il risultato complessivo di queste due dinamiche evidenziato dalla Camera di commercio di Terni ha consegnato, a fine anno, un saldo tra entrate e uscite positivo per 229 imprese.

Risultato 'di tenuta' per la provincia che traina la performance regionale. Analizzando infatti i tassi di crescita, Terni chiude il 2019 con un tasso positivo dell'1,06%, mentre il capoluogo di regione è allo 0,08% (l'Umbria cresce pertanto dello 0,30%). A diffondere i dati, oggi, è l'ente camerale sulla base del registro imprese.

Segnali ritenuti incoraggianti dall'artigianato, che chiude il 2019 con un saldo positivo di 36 attività (4.602 in tutto).

Il settore delle costruzioni registra il saldo più interessante con 145 nuove imprese nate nell'anno (96 hanno invece chiuso i battenti).