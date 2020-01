Nevi, equiparare pescatori lago e mare

(ANSA) - PERUGIA, 28 GEN - "Ho presentato un emendamento al decreto milleproroghe con la finalità di equiparare i pescatori di lago a quelli di mare": lo ha annunciato l'on. Raffaele Nevi, FI. "Questa proposta, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato - ha spiegato -, interessa gli operatori del settore delle realtà del Trasimeno, Garda, Maggiore, D'Iseo e quello di Bolsena".

"I pescatori di lago infatti - afferma Nevi -, con questa modifica, potranno beneficiare della misura sociale integrativa del reddito introdotta per i pescatori di mare in occasione di arresti temporanei obbligatori e non dell'attività lavorativa.

Una misura correttiva che riguarda una platea ridotta di potenziali beneficiari di questa misura sociale, ma comunque importante per ripianare questa disparità di trattamento".

(ANSA).