Chiusa la E45 nella zona di Deruta

La E45 è chiusa in entrambe le direzioni di marcia nella zona di Deruta dopo che un autocarro carico di ghiaia è finito di traverso sulla carreggiata (adagiandosi su un fianco) mentre viaggiava verso sud. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco (anche con un'autogrù) per rimuovere il mezzo e la polizia stradale, oltre al personale dell'Anas.

Agli svincoli di Deruta sud e nord è stata istituita l'uscita obbligatoria e il traffico è deviato sulla viabilità ordinaria.

A causa dell'incidente, nel tratto interessato si sono formate code e rallentamenti.

L'autista dell'autocarro è stato trasportato all'ospedale di Perugia. In seguito all'incidente il carico si è disperso su entrambe le carreggiate. (ANSA).