Secondi nuovo vice sindaco Castello

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 27 GEN - Luca Secondi è il nuovo vice sindaco di Città di Castello in sostituzione del dimissionario Michele Bettarelli, eletto in Consiglio Regionale.

Lo ha nominato il sindaco Luciano Bacchetta. "La scelta, ovviamente, è quella che ci siamo sempre dati: le indicazioni elettorali dei cittadini" ha spiegato.

"Questa amministrazione comunale per quanti riguarda la scelta dei componenti la giunta - ha detto ancora il sindaco - prosegue nel solco delle indicazioni di voto che ci sono state date nel 2016 perché riteniamo che i voti dei cittadini vengano prima di ogni altra cosa e sia l'elemento dal quale partire per essere realmente rappresentativi".