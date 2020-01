Paola Fioroni,volontari preziosi alleati

"Le 626 organizzazioni di volontariato che operano in Umbria, per la loro capacità di costruire reti, costituiscono uno spazio imprescindibile del protagonismo civico, un prezioso alleato nella ricostruzione del desiderio di impegno politico e civile": lo afferma la vicepresidente dell'Assemblea legislativa, Paola Fioroni, Lega.

Lo fa commentando la relazione annuale sull'attività delle organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato che, dopo l'approvazione unanime in Commissione, verrà illustrata in Aula.

"I volontari e le volontarie - spiega Fioroni - sono reali attuatori della nostra Costituzione e trovando negli articoli due e tre il fondamento normativo del proprio operato perseguono in modo spontaneo e gratuito un'attività che sostanzia in modo esemplare i principi della cittadinanza attiva, della condivisione e della partecipazione per la comunità. Fare in modo che i cittadini umbri accedano agli spazi in cui i diritti sono reali, significa renderli effettivamente cittadini".