Studente denuncia aggressione, indagini

Sono in corso indagini dei carabinieri in merito all'aggressione denunciata da uno studente di 14 anni di un istituto superiore di Terni da parte di un compagno di scuola coetaneo. Il fatto è avvenuto giovedì all'uscita dalle lezioni, mentre il quattordicenne era in attesa dell'autobus per tornare a casa.

Il ragazzo, che ha riportato contusioni al volto a causa di un pugno, con una prognosi di 15 giorni, è stato trattenuto una notte in osservazione all'ospedale Santa Maria e quindi dimesso.

Il suo racconto è al vaglio dei militari che stanno cercando di accertare se l'aggressione possa essere ricondotta ad un atto di bullismo. Possibilità però esclusa dal dirigente scolastico. "La nostra scuola - ha spiegato - è molto impegnata sul tema e non ci sono particolari emergenze".