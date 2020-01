Squarta, galera per chi rubato farmaci

"Mi auguro vengano immediatamente presi i responsabili. Galera e gettare via la chiave": il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta, Fratelli d'Italia, commenta così il furto di farmaci antitumorali e per malattie autoimmuni dalla farmacia interna all'ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino. Lo fa con un post su Facebook.

"Farmaci essenziali per la vita di tanti malati" ricorda Squarta. "Non so neanche descrivere - conclude il presidente dell'Assemblea - lo sdegno che provo davanti a cose del genere".