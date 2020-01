Inaugurata scuola Carducci-Purgotti

"La realizzazione di questa scuola è un esempio da seguire perché risultato di una fattiva collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti che hanno potuto contare anche su accadimenti positivi": lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, intervenendo all'inaugurazione della scuola secondaria di primo grado Carducci-Purgotti di Perugia. Chiusa per inagibilità a seguito del sisma 2016, demolita e ora riconsegnata alla comunità alla presenza del sindaco Andrea Romizi.

"Siete fortunati - ha detto Tesei agli alunni - perché potete rientrare nella vostra scuola con celerità grazie ad un insieme di fattori favorevoli che hanno visto le istituzioni portare avanti con grande determinazione la realizzazione dell'opera, i genitori collaborare in modo costruttivo per superare i momenti di disagio e mantenere la continuità didattica e le ditte lavorare senza dovere affrontare quegli inconvenienti, a volte presenti negli appalti pubblici, che portano al blocco dei lavori ed a ritardi".