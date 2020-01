E' scomparsa Silvana Benigno

E' scomparsa dopo una lunga e intensa battaglia con la malattia, Silvana Benigno, la "mamma coraggio" di Città di Castello impegnata a sostenere la ricerca per la cura dei tumori.

"Abbiamo pronunciato tante parole di apprezzamento per sua lotta contro il cancro, in tante occasioni siamo stati accanto a lei nelle raccolte di fondi per la ricerca e nelle innumerevoli iniziative di solidarietà, ma oggi che Silvana Benigno se ne è andata è il giorno del silenzio perché a ricordarla sia il sorriso con cui ha affrontato la malattia e il coraggio che ha trasmesso a chi sta vivendo la stessa dura prova del destino" ha sottolineato il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta.

Sulla pagina Facebook dedicata alle iniziative di Silvana Beningno, 'Alla faccia del cancro', è ricordata con una foto e la frase "Non dimenticate il suo sorriso".