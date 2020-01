Borrelli a Norcia per lavori scuola

Si è svolto a Norcia il secondo sopralluogo del capo Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, il quale ha incontrato la ditta che si è aggiudicata l'appalto della costruzione della scuola superiore temporanea. L'azienda ha presentato il programma che prevede la conclusione dell'opera entro le festività pasquali.

"Questo calendario dovrà essere rispettato - ha detto Borrelli -, anche approfittando del tempo finora clemente, per far sì che la struttura possa avere compimento entro i termini fissati dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che sta seguendo la vicenda quotidianamente. Al riguardo l'ingegner Antonio Pizzicannella che si occupa di opere pubbliche in emergenza da anni per la Protezione civile mi terrà costantemente aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori".

All'incontro di oggi erano presenti anche il presidente della Provincia di Perugia, ente appaltante, Luciano Bacchetta, il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno e la dirigente scolastica, Rosella Tonti.