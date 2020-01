Ospedale Orvieto, incontro Coletto-Tardani

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 21 GEN - Il ruolo dell'ospedale di Orvieto e la valorizzazione dell'ex struttura ospedaliera di piazza Duomo sono stati al centro di un incontro, a Perugia, tra il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, e l'assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto.

"La nuova giunta regionale - commenta in una nota il sindaco - sta lavorando a una riorganizzazione della sanità umbra e l'assessore Coletto è assolutamente consapevole della importante funzione che l'ospedale di Orvieto dovrà svolgere per centrare gli obiettivi che la Regione si è posta: migliorare la qualità dei servizi da offrire non solo ai cittadini umbri ma anche a quelli dei territori di confine".

La Tardani spiega di aver colto dalle parole di Coletto, "la volontà di concentrare una maggiore attenzione su quei territori che negli ultimi anni sono stati penalizzati in termini di investimenti".