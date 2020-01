Torna concorso Sii Acqua è vita

Torna con una novità anche nel 2020 "Acqua è vita", il progetto-concorso del Servizio idrico integrato di Terni che coinvolge tutti i comuni della provincia e le scuole per educare le giovani generazioni al corretto uso e al risparmio della risorsa acqua.

Dopo il successo dell'anno scorso - spiega la società - da quest'anno nell'iniziativa sono coinvolte anche le scuole medie per estendere il messaggio del programma a più ragazzi e ragazze possibili con l'ottica di aumentare il loro coinvolgimento anno dopo anno.

Nel 2019 sono state 41 le classi che hanno aderito all'iniziativa e oltre 800 gli studenti che hanno presentato lavori in rappresentanza di sette istituti scolastici.

"Acqua è vita - spiega il presidente del Sii, Stefano Puliti - punta a diffondere e valorizzare il legame tra acqua e territorio, a tutelare il patrimonio idrico locale e a farlo conoscere e usare correttamente alle generazioni future".