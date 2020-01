Operaio contuso in reparto scorie Ilserv

Incidente nel reparto scorie dell'Ilserv, all'interno dell'acciaieria di Terni, dove intorno alle 2,30 la foratura di una 'paiola', il recipiente che contiene scoria incandescente, ha causato il completo incendio del mezzo che la trasportava. Contuso al torace l'operaio addetto all'operazione, che è riuscito ad allontanarsi prontamente dal mezzo ma è caduto. Trasportato in ospedale, è stato trattenuto solo in via precauzionale.

In una nota le rsu di Ilserv esprimono "forte preoccupazione" per l'incidente, ritenendolo di "una gravità assoluta, visto che il trasporto della scoria è una delle operazioni più delicate che vengono svolte". "Non è la prima volta - continua il comunicato - che accadono incidenti di questo tipo nonostante le tante sollecitazioni ed azioni di miglioramento da noi richieste".