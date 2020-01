Moto club vigili fuoco Terni con malati

Vigili del fuoco a fianco dei malati di sclerosi multipla: il Motoclub vigili del fuoco di Terni, in collaborazione con l'Associazione italiana sclerosi multipla e l'associazione Angeli in moto ha fatto la prima consegna di farmaci ai pazienti impossibilitati a recarsi personalmente alla Usl o nei centri clinici degli ospedali.

Al mattino, cinque componenti del Motoclub, dopo avere prelevato le medicine all'ospedale Santa Maria di Terni, li hanno consegnati ad un paziente di Viterbo. Un gesto, assolutamente gratuito, che - viene sottolineato - rispecchia il Dna dei vigili del fuoco dedito all'aiuto del prossimo, unito alla passione per la moto. Altre consegne verranno programmate in futuro.