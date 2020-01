Intitolata Solinas rotatoria Perugia

Intitolata al cardiologo Pasquale Solinas, a undici anni dalla morte, la rotatoria posta all'intersezione tra via Settevalli e strada Ponte della Pietra, a Perugia.

Nel salutare i familiari ed amici del clinico presenti, l'assessore Edi Cicchi ha sottolineato come la città di Perugia "tenga molto alle persone che, come lui hanno dato tanto alla città". "In particolare Solinas, con la sua attività di medico - ha aggiunto -, per anni si è assunto il compito, particolarmente complesso, di dover dare sollievo a chi soffre. A Solinas, in particolare, va riconosciuto il merito di aver contribuito, con la sua opera meritoria, a rendere grande l'ospedale di Perugia".

A ricordare Pasquale Solinas è stato il figlio Attilio.