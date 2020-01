Latini, significativa visita Tesei Terni

(ANSA) - TERNI, 16 GEN - "Un momento particolarmente significativo, per certi versi emozionante, il segnale importante da parte della nuova amministrazione regionale di un nuovo spirito di collaborazione e di grande operatività per dare risposte ai cittadini di Terni e del suo territorio. Risposte che per troppo tempo sono mancate, ma che ora siamo certi che giungeranno": così il sindaco Leonardo Latini ha voluto ringraziare la presidente della Regione, Donatella Tesei, e gli assessori della giunta regionale, in apertura della loro visita istituzionale.

Visita iniziata negli uffici della Regione al Cmm con l'incontro tra gli stessi Tesei e Latini e le autorità locali. "Gli incontri di oggi - continua Latini in una nota - sono di fatto la prima trasposizione in concreto di un impegno preso sotto elezioni. L'avevamo detto e lo ribadiamo: l'Umbria deve essere considerata come un'unica comunità nel rispetto del principio della giustizia distributiva delle risorse e dei servizi".