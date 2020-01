La presidente Tesei a Terni

(ANSA) - TERNI, 16 GEN - "La mia presenza qui sta a significare che considero Terni una città importantissima per la nostra regione, altrettanto importante come tutti gli altri territori. Quello di oggi non è un incontro spot, è solo un inizio e se ne ripeteranno altri": lo ha detto stamani la presidente della Regione, Donatella Tesei, nel corso di una conferenza stampa convocata a Terni nella sede della Regione al Centro multimediale.

A precederla, un incontro con i rappresentanti di istituzioni e autorità della provincia. Presenti tra gli altri alla conferenza stampa, oltre al sindaco di Terni Leonardo Latini, anche tutta la giunta regionale, il vescovo Giuseppe Piemontese, il presidente di Confindustria Terni, Giammarco Urbani, e l'amministratore delegato di Ast, Massimiliano Burelli.

"Oggi - ha spiegato la Tesei - inauguriamo un nuovo modus operandi di affrontare l'amministrazione della nostra regione nei prossimi anni", parlando di "Umbria".

"Non voglio più parlare di Terni in maniera diversa rispetto al resto dell'Umbria - ha detto - ma voglio ricominciare a parlare di Umbria. Terni sarà attenzionata allo stesso modo di tutta la parte restante della regione, per creare una comunità unita, che con le rispettive diversità conduce ad un unico risultato. Ma per farlo serve tornare a fare squadra attraverso uno sforzo collettivo". Per ricominciare a crescere e permettere all'Umbria di essere all'avanguardia - sempre secondo la Tesei - tra i primi temi che dovranno essere affrontati ci sono quelli delle infrastrutture, sia materiali che digitali, "per portare la regione fuori dall'isolamento", e della sanità, "mettendo al primo punto qualità ed eccellenze"