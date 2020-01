Sisma, Alemanno elenca 'correttivi' a dl

(ANSA) - PERUGIA, 15 GEN - Da inserire nel Milleproroghe c'è anche "la nomina, in tempi strettissimi, del nuovo commissario straordinario per la ricostruzione". Lo scrive il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, sul proprio profilo Facebook, elencando i "correttivi" da apportare al decreto sisma "necessari per rendere reale l'accelerazione della ricostruzione". Le parole di Alemanno giungono al termine dell'incontro dell'Anci a Roma, dove si sono fatti "sentire" i sindaci terremotati del Centro Italia. Tra le altre richieste avanzate - ha scritto Alemanno - ci sono, inoltre, "la riattivazione del tavolo con il governo per avviare un lavoro per la ricostruzione, scaduto lo scorso 31 dicembre e ora in regime di prorogatio" e "la necessità di affidare maggiori responsabilità decisionalie operative ai presidenti di Regione e di conseguenza ai sindaci, per far sì che la governance possa essere più vicina al territorio".