Call for Innovation Philip Morris

(ANSA) - BASTIA UMBRA (PERUGIA), 15 GEN - Agrorobotica, E-4E e Bluetentacles sono le startup vincitrici del Philip Morris Innovation Day, giornata di chiusura della Call for Innovation "BeLeaf: Be The Future" lanciata da Philip Morris Italia in collaborazione con Digital Magics.

La Call for Innovation ha l'obiettivo di offrire la possibilità di sviluppare prodotti e processi in grado di portare innovazione nell'ambito dell'Agritech e nella filiera del tabacco.

Agrorobotica si occupa di precision agricolture e farming management. Il loro prodotto di punta è Spyfly, una trappola robotica in grado di attrarre catturare e riconoscere i parassiti dannosi alle colture. La startup E4-E, invece si occupa di sviluppo, produzione e vendita di prodotti sistemi e servizi ecologici e sostenibili per il risparmio energetico; mentre Bluetentacles supporta gli agricoltori a produrre meglio utilizzando meno risorse idriche attraverso strumenti come la fertirrigazione intelligente e il controllo di malattie grazie all'intelligenza artificiale.