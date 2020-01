Aerospazio, incontro a Terni

(ANSA) - TERNI, 15 GEN - Pieno di presenze il seminario promosso dall'Umbria Aerospace Cluster sul tema dell'additive manufacturing nelle applicazioni aerospaziali: l'iniziativa, organizzata sotto l'egida del Cluster tecnologico nazionale aerospazio e con la partecipazione del dipartimento di Ingegneria dell'Università di Perugia, si è svolta nella sede di Confindustria Umbria a Terni. All'incontro, il primo di un ciclo di seminari di aggiornamento, hanno partecipato oltre 90 tra ingegneri e tecnici delle imprese umbre aderenti al Cluster. Ad aprire i lavori Antonio Baldaccini, presidente di Umbria Aerospace Cluster, insieme a Cristina Leone, presidente del Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio, e al dirigente regionale del Servizio innovazione per le imprese, Edoardo Pompo. Dalla produzione delle polveri metalliche al monitoraggio dei processi produttivi, passando per le caratteristiche di affidabilità e la misurabilità predittiva delle prestazioni dei componenti prodotti in stampa 3D gli argomenti al centro dell'incontro.