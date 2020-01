FdI, restituzione busta pesante è beffa

"I terremotati dell'Umbria e delle altre zone del cratere da domani dovranno iniziare a restituire la 'busta pesante'. Ennesima beffa di un Governo che vuol fare cassa per il reddito di cittadinanza, pagandolo con i soldi dei terremotati, in zone dove della ricostruzione non si vede neanche l'ombra": così i parlamentari umbri di Fratelli d'Italia, Emanuele Prisco e Franco Zaffini, che chiedono al Governo un intervento immediato per rinviare ancora la restituzione della busta pesante. Annunciando che presenteranno comunque un emendamento al 'Decreto Milleproroghe', in discussione alla Camera.

"Nel Dl terremoto, licenziato dalle Camere - affermano Prisco e Zaffini -, è stato prorogato lo 'stato di emergenza' e introdotti alcuni correttivi alla restituzione, come la riduzione al 40% del dovuto, battaglia di Fratelli d'Italia sin dall'inizio della legislatura. Con lo stato di emergenza in molti avevano dato per scontato che fosse rinviata anche la restituzione della busta pesante,ma non è così".