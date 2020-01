In Umbria ancora una notte gelata

Per l'Umbria è stata ancora una notte "gelata", con le temperature che sono precipitate sotto lo zero praticamente ovunque.

A Cascia la centralina del Centro funzionale della Protezione civile ha registrato -11 gradi. Freddo intenso in tutta l'area a ridosso dell'Appennino umbro-marchigiano: a Castelluccio il termometro è sceso a -9,1, a Norcia -5,9, a Monteleone di Spoleto -5, a Forca Canapine -3,2.

Nella zona più settentrionale della regione, ma sempre a ridosso della catena montuosa, la minima è scesa fino a -6 gradi come nel caso rilevato dalla stazione di Branca, nel territorio di Gualdo Tadino.

Le temperature nelle principali città a cominciare dai due capoluoghi sono state: Perugia 0,6; Terni -0,6; Foligno -4,5; Spoleto -1,1; Gubbio -4,4; Città di Castello-5; Todi 1,3; Orvieto -0,4; Amelia -0,4; Narni scalo -3,5.