Cresce Portale disinfestazione Usl 1

Continua a crescere il Portale disinfestazione della Usl Umbria 1 "Podis" che, accessibile anche dalla pagina "Salute" del portale della Regione Umbria, passa da 180.679 visitatori nel 2018 a 235.983 nel 2019, con un incremento di oltre il 30% pari a 55.304 utenti.

Inoltre sono arrivati a quota 26 gli esperti che collaborano all'iniziativa, sviluppando tematiche specifiche e rispondendo alle domande dei cittadini.

Per comprendere il trend del pubblico, in una nota della Usl Umbria 1 si evidenzia come i navigatori si siano intrattenuti in 268.085 sessioni nel 2019 a fronte delle 203.190 sessioni del 2018 (+31,9%). Il dato positivo viene ribadito con il numero di pagine visitate che erano state 263.872 nel 2018 e che sono arrivate a 342.791 nel 2019 (+29,9%). In crescita anche la pagina Facebook Portale disinfestazione, con 102 posti pubblicati e 738 follower.