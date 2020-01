Reliquia S.Ponziano in ospedale Spoleto

(ANSA) - PERUGIA, 12 GEN - La reliquia di S. Ponziano, patrono di Spoleto, la mattina di domenica 12 gennaio ha sostato nella Cappella Gesù Misericordioso dell'ospedale "S. Matteo degli infermi" della città.

L'arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, ha presieduto la messa insieme al cappellano padre Stefano Ruta dei Frati Minori Cappuccini. "È significativo che la reliquia del nostro patrono - ha detto mons. Boccardo - sia in questa casa dove gli spoletini e altre persone del territorio circostante passano un tempo di prova e di sofferenza".

"A S. Ponziano - ha detto il presule - che per non rinnegare la fede è stato decapitato, chiediamo il dono della fortezza e della consolazione per quanti sono ricoverati in questo momento e per i loro familiari. Il mio pensiero va anche ai medici, agli infermieri e a tutto il personale che qui lavora: ogni giorno dispensate tanti gesti di bene con sollecitudine e nel silenzio.

Questi gesti sono un antidoto forte al male diffuso in questa società".