Bene Tassi all'Africa Eco Race

(ANSA) - PERUGIA, 12 GEN - Il pilota disabile Gianluca Tassi è il primo italiano in classifica assoluta nell'Africa Eco Race.

Il pilota perugino - che sta partecipando alla 12/a edizione del rally raid, in Africa fino al prossimo 19 gennaio - dopo le prime cinque tappe, insieme al suo navigatore Angelo Montico, è 22/o nella classifica assoluta e nono nella categoria "Ssv". Un risultato di tutto rispetto per l'ex campione di motorally con alle spalle ben sedici titoli italiani ed uno europeo.

Gianluca, infatti, rispetto gli altri partecipanti alla gara incontra maggiori difficoltà nel fare tutto essendo paraplegico ma l'obiettivo della sua partecipazione è proprio questo: dimostrare a tutti che "la volontà non ha limiti".

"Ieri (sabato, ndr) abbiamo vissuto una giornata un po' difficile per la navigazione", commenta Tassi nel giorno di riposo della competizione. "Ci siamo persi - prosegue - e ci è occorsa circa un'ora e mezzo per ritrovare la strada giusta.

Questo intoppo ci ha fatto perdere un paio di posizioni in classifica".