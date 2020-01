La Ternana riparte da Potenza

Riparte da Potenza la stagione 2019-2020 della Ternana calcio (serie C, girone C), attesa domenica alle 15, dopo la lunga pausa di campionato, sul campo del capoluogo lucano.

"Finalmente si torna a giocare e si prova a fare i fatti" ha detto l'allenatore dei rossoverdi, Fabio Gallo, nella conferenza stampa pre-partita. "La squadra sta bene si è sempre allenata - ha continuato -, abbiamo caricato di più appena saputo che non si giocava la partita contro il Rieti (per lo sciopero della Lega Pro nella prima giornata del girone di ritorno - ndr), poi abbiamo spezzettato il programma per continuare a lavorare sempre, senza avere troppi cali di condizione".

Ventitre i convocati per la partita, che per il mister "è complicata, come dicono classifica e numeri". La Ternana è attualmente quinta nel girone, a 37 punti, 12 in meno rispetto alla capolista Reggina e a due dal Bari e dallo stesso Potenza.