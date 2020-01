Colpisce avversario, Daspo per un anno

Squalificato per quattro gare dalla giustizia sportiva per avere colpito un avversario durante una partita di basket, a Cannara, il giocatore ha poi subito un Daspo di un anno al termine delle indagini del commissariato di polizia di Assisi. Per il trentunenne, italiano e incensurato, è stato quindi disposto il divieto di accedere a tutti i luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive di pallacanestro, nonché di avvicinarsi, fatte salve specifiche esigenze, a luoghi antistanti agli impianti sportivi in occasione delle partite o ai luoghi di transito delle tifoserie o delle compagini sportive.

In base alla ricostruzione degli investigatori, la partita era stata anche interrotta per cinque minuti in seguito a quanto successo. Dalle indagini della polizia è poi emerso che durante l'incontro il giocatore aveva aggredito un componente della squadra avversaria, colpendolo più volte e provocandone anche la caduta a terra.