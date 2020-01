Pmi,piace a Terni il "cassetto digitale"

(ANSA) - PERUGIA, 10 GEN - Il "cassetto digitale" dell'imprenditore piace alle imprese della provincia di Terni, sopra la media nazionale a livello percentuale per numero di adesioni di aziende all'utilizzo dello strumento messo a disposizione dalla Camera di commercio.

In Italia il cassetto ha superato la soglia di 500 mila imprese aderenti, con un tasso di adesione di oltre l'8,2%, mentre Terni arriva al 9,1%. Dato ancor più interessante se posto in raffronto con l'andamento dell'inizio dello scorso anno, quando la percentuale di adesione (a febbraio 2019) era quasi della metà, ossia 5,2%.

Da gennaio a dicembre 2019 sono state infatti 1.985 le imprese aderenti che hanno scaricato quasi 4 mila pratiche. "E' un cassetto pesante, pieno di documenti, ma 'leggero' tanto da essere portato nello smarthphone" sottolinea il segretario generale dell'ente camerale di Terni, Giuliana Piandoro.