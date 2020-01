Morroni, attenzione a produzione tabacco

(ANSA) - PERUGIA, 10 GEN - "La produzione del tabacco rappresenta una delle realtà più importanti in Umbria, per il rilievo economico ed occupazionale che riveste. La mia partecipazione ai lavori del convegno è un segno concreto di grande attenzione da parte della nuova Giunta regionale verso questo settore e la sua significativa filiera". È quanto affermato dal vicepresidente e assessore all'agricoltura Roberto Morroni, intervenendo ai lavori del convegno "Precision tobacco.

Coltivare tabacco salvaguardando redditi e ambiente", nel corso del quale sono stati illustrati i risultati del primo anno di sperimentazione del progetto omonimo, realizzato grazie ad un ampio partenariato.

Nel merito, Morroni ha espresso apprezzamento per l'obiettivo di rafforzamento perseguito, grazie ad investimenti mirati all'innovazione tecnologica e all'ottimizzazione delle risorse a vantaggio sia dell'asse della produzione del tabacco che della sostenibilità ambientale.