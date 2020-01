Latini annuncia un "manifesto" per Terni

(ANSA) - TERNI, 10 GEN - "Il 2019 è stato un anno che ha visto la realizzazione di molti interventi da parte della nostra amministrazione, ora crediamo sia venuto il momento di condividere una visione più alta, anche a livello di comunicazione e di partecipazione. Intendiamo per questo redigere un documento snello, ma carico di contenuti: una sorta di manifesto, che presenteremo a breve e sul quale chiederemo contributi di idee da parte di tutta la città". Lo ha detto il sindaco di Terni, Leonardo Latini, parlando a palazzo Spada in occasione della conferenza stampa di bilancio dell'anno appena trascorso.

In merito a quanto fatto nel 2019, il sindaco ha spiegato che l'amministrazione comunale si è occupata "di programmazione fin dal suo insediamento, perché lo impone la normativa, adottando il Documento unico di programmazione, i bilanci di previsione, i piani delle opere pubbliche, ma anche il Pums, il piano delle opere pubbliche, il piano strade, il piano per l'edilizia scolastica".