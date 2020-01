Stabili feriti in incidente su Flaminia

(ANSA) - TERNI, 9 GEN - Rimangono tutti in prognosi riservata, anche se in condizioni stabili, i feriti dell'incidente avvenuto mercoledì lungo la Flaminia, tra Terni e Spoleto. Si tratta - spiega una nota di aggiornamento dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, dove sono ricoverati - di un uomo di 69 anni con fratture multiple, che nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento ortopedico, e di un 45enne e un 51enne. Questi ultimi due, ieri pomeriggio, a seguito del grave trauma toraco-addominale riportato, sono stati operati per rottura della milza, in emergenza e contemporaneamente, da due equipe chirurgiche messe a disposizione dalla struttura di Chirurgia digestiva e d'urgenza, diretta dal dottor Amilcare Parisi.

Lo scontro è avvenuto al confine tra le province di Terni e Perugia. In base a quanto rilevato dalla polizia stradale, un'Audi RS6 con a bordo due persone, per cause in corso di accertamento ha sbandato urtando prima lievemente una Fiat Punto e una Peugeot 207, che procedevano in direzione opposta.