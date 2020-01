Respinta proposta revoca Arcudi

Respinta con 19 voti contrari (della maggioranza) e nove a favore (dell'opposizione) la proposta di revoca del presidente del Consiglio comunale di Perugia Nilo Arcudi presentata dalla minoranza.

La proposta è stata illustrata dalla capogruppo Pd Sarah Bistocchi. Tenuto conto di quanto emerso dalle intercettazioni dell'inchiesta su presunte infiltrazioni della 'ndrangheta, nell'ambito delle quali compare anche il nome di Arcudi (non indagato e che si è sempre proclamato estraneo alla vicenda), l'opposizione ritiene che "lo stesso metterà maggiormente in sicurezza se stesso e l'intero Consiglio facendo un passo indietro rispetto alla carica ricoperta".

"Parere di regolarità tecnica contrario" è stato però espresso dalla dirigente Luciana Cristallini.

Il sindaco di Perugia Andrea Romizi ha chiesto "a tutti uno sforzo di responsabilità rilevando che la lotta alla criminalità passa anche per i comportamenti personali, nonché per lo sviluppo di progetti comunali condivisi".