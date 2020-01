Cosmi, torno a casa dove decollai

(ANSA) - PERUGIA, 5 GEN - "Torno in un posto dove sono decollato. Non so se sono più emozionato oggi o la prima volta". Splende il sole sul "Curi" dove si sono radunati oltre 100 tifosi per la presentazione di Serse Cosmi, nuovo allenatore del Perugia Calcio dopo l'esonero di Massimo Oddo. Con Cosmi, già tecnico biancorosso (2000-2004), c'è il presidente Massimiliano Santopadre. "Più che il benvenuto,- dice - il bentornato a casa sua. Ho sentito che era l'anno giusto e che poteva essere la squadra giusta per Serse".

Cosmi, che non è entrato negli aspetti tecnici, ha detto di essere "venuto per fare risultati". Per farlo dovrà "entrare nelle teste dei giocatori, perché le squadre si esprimono se l'allenatore lo fa". Proprio ai giocatori chiede "che abbiano fame, e la faremo venire a tutti".