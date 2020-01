Gemellaggio Calvi Umbria-città d'Israele

(ANSA) - TERNI, 4 GEN - E' stato sancito un gemellaggio fra il Comune di Calvi dell'Umbria e un paese d'Israele, Yessud HaMa'alah (nella Galilea) con il quale si avvierà un programma di relazioni ed interscambi culturali e di amicizia.

Alla cerimonia erano presenti l'ambasciatore d'Israele in Italia Dror Eydar, il consigliere per gli Affari pubblici Ariel Bercovich e il sindaco del paese gemellato Ilan Orr, il sindaco calvese Guido Grillini. Promotrice dell'iniziativa - spiega una nota del Comune - è stata l'archeologa Victoria Mesistrano che vive da dieci anni in Italia, alla quale sono andati i sentiti ringraziamenti delle autorità presenti.

Il gemellaggio, con data 19 dicembre, firmato dai due sindaci, "sancisce il desiderio di ampliare la reciproca conoscenza e cultura e perseguire un obiettivo comune nell'interesse della pace e nello spirito di cooperazione". Uno scambio di idee e di relazioni che riguarderanno i settori della cultura, dello sport, della istruzione, dell'agricoltura, del turismo e della gastronomia.